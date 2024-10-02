Суд ЕС подтвердил законность запрета на юридические консультации для российских компаний

Санкции против России

В октябре 2022 года Евросоюз ввел восьмой пакет санкций, который среди прочего, запретил IT-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги для российских компаний.

Аналогичный запрет на консультации ввела Великобритания в 2023 году. Тогда Лондон объявил о запрете связанным с Кремлем физическим и юридическим лицам на доступ к британской юридической экспертизе.

Помимо этого в этого году США запретили американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по IT-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам.

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