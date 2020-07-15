Суд ЄС скасував рекордний штраф для Apple на 13 млрд євро

Фото: Apple (www.apple.com)

Єврокомісія не змогла довести порушення законодавства про конкуренцію

Європейський суд юстиції скасував рішення Єврокомісії про зобов'язання корпорації Apple виплатити 13 млрд євро у вигляді податків в Ірландії. Суд скасував рішення 2016 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Судді вказали, що Єврокомісії не вдалося довести конкурентну перевагу Apple через податкові правила Ірландії.

Рішення 2016 року і його рекордна сума були частиною жорстких заходів Європейської комісії щодо податкових угод між транснаціональними корпораціями і деякими країнами ЄС.

Нагадаємо, в 2016 році Єврокомісія стягнула з американської компанії Apple 13 млрд євро на користь влади Ірландії.

Рекордна сума була стягнута в якості відшкодування втрат, які ірландська економіка зазнала через недонараховані компанії податків.

Як повідомляло РБК-Україна, корпорація Apple навесні 2020 року зареєструвала в Україні дочірню компанію.