Суд разрешил использовать флаги Украины в Берлине 8 и 9 мая
Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию украинских флагов на мемориалах в районах Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде, который был ранее введен полицией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RBB.
Согласно решению суда, постановление берлинской полиции о запрете флагов РФ и Украины является незаконным в связи с тем, что она не предоставила никаких доказательств того, что общественная безопасность находится под угрозой.
Запрещены также георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, а также исполнение военных песен. Берлинская полиция имеет право обжаловать решение административного суда в Высшем административном суде земли Берлин-Бранденбург.
Напомним, ранее в Берлине ввели запрет на демонстрацию российских и украинских флагов.
Вскоре Украина призвала Берлин отменить запрет на использование украинского флага у советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.
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