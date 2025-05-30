Готують депортацію? Трампу дозволили скасувати захист для 530 тисяч мігрантів

Як зазначає видання, це рішення є другим за останні тижні, коли вищий суд дав чиновникам Трампа дозвіл припинити програми, що захищають іммігрантів, які втекли з країн, що роздираються війною або економічними потрясіннями. Раніше цього місяця судді дозволили адміністрації скасувати тимчасові заходи захисту, які давали змогу іншій групі з майже 350 тисяч венесуельців жити й працювати у США.

За інформацією WP, наразі судді підтримали два з найагресивніших кроків президента щодо депортації великої кількості мігрантів, яким під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена було дозволено жити й працювати у США.

\Захисники мігрантів заявили, що скасування статусу і дозволів на роботу приблизно для 900 000 мігрантів значною мірою безпрецедентне і матиме руйнівні наслідки для мігрантських спільнот по всій країні.

Чиновники Трампа у відповідь заявляють, що мігранти "становлять загрозу громадській безпеці та виснажують ресурси США".

Рішення, ухвалене Верховним судом, стосується рішення міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм скасувати політику умовно-дострокового звільнення, ухвалену в епоху адміністрації Байдена, яка давала змогу мігрантам із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели отримати попередній дозвіл на в'їзд у США та перебування в країні до двох років.

Федеральний суд штату Массачусетс постановив, що міністр не могла запроваджувати загальну заборону на "гуманітарне умовно-дострокове звільнення" і має розглядати кожен випадок мігранта індивідуально. Це рішення було підтверджено апеляційним судом у Новій Англії у квітні, після чого адміністрація Трампа подала надзвичайну апеляцію до Верховного суду США.