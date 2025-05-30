Готовят депортацию? Трампу разрешили отменить защиту для 530 тысяч мигрантов

Как отмечает издание, это решение является вторым за последние недели, когда высший суд дал чиновникам Трампа разрешение прекратить программы, защищающие иммигрантов, бежавших из стран, раздираемых войной или экономическими потрясениями. Ранее в этом месяце судьи разрешили администрации отменить временные меры защиты, которые позволяли другой группе из почти 350 тысяч венесуэльцев жить и работать в США.

По информации WP, сейчас судьи поддержали два из самых агрессивных шагов президента по депортации большого количества мигрантов, которым во время администрации бывшего президента Джо Байдена было разрешено жить и работать в США.

\Защитники мигрантов заявили, что отмена статуса и разрешений на работу примерно для 900 000 мигрантов в значительной степени беспрецедентна и будет иметь разрушительные последствия для мигрантских сообществ по всей стране.

Чиновники Трампа в ответ заявляют, что мигранты "представляют угрозу общественной безопасности и истощают ресурсы США".

Решение, принятое Верховным судом, касается решения министра внутренней безопасности Кристи Ноем отменить политику условно-досрочного освобождения, принятую в эпоху администрации Байдена, которая позволяла мигрантам из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы получить предварительное разрешение на въезд в США и пребывание в стране до двух лет.

Федеральный суд штата Массачусетс постановил, что министр не могла вводить общий запрет на "гуманитарное условно-досрочное освобождение" и должна рассматривать каждый случай мигранта индивидуально. Это решение было подтверждено апелляционным судом в Новой Англии в апреле, после чего администрация Трампа подала чрезвычайную апелляцию в Верховный суд США.