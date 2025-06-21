Суд у США дозволив Гарварду приймати іноземних студентів

Заборона Гарварду приймати іноземців

Минулого місяця Міністерство внутрішньої безпеки США позбавило Гарвард можливості брати участь у Програмі обміну студентами.

Це частина ширшої боротьби, яку адміністрація Трампа веде з Лігою плюща через її відмову виконати низку вимог, зокрема внести зміни в правила прийому і найму, а також посилити позицію щодо боротьби з антисемітизмом.

Пізніше стало відомо, що адміністрація Трампа повідомила Гарвард про те, що той більше не може приймати студентів. У відповідь на це навчальний заклад спробував опротестувати відповідний указ у суді.

Зрештою, наприкінці травня федеральний суд у США тимчасово заблокував заборону на прийом іноземних студентів. Тоді суддя Еллісон Берроуз зазначила, що таке рішення допоможе "зберегти статус-кво".

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