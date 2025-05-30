Гарвард виграв у Трампа: суд дозволив знову приймати іноземних студентів

Федеральний суд у США тимчасово заблокував заборону адміністрації президента Дональда Трампа на прийом іноземних студентів до Гарвардського університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Берроуз зазначила, що таке рішення допоможе "зберегти статус-кво".Таким чином, Білий дім поки не зможе анулювати сертифікат, що дозволяв вузу здійснювати програму студентського обміну та прийому іноземних студентів - Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

За даними видання, суддя Еллісон Берроуз заблокувала рішення Трампа про заборону на прийом іноземних студентів до Гарварду. Але остаточне рішення у справі поки не винесено.

Гарварду заборонили приймати іноземних студентів

Минулого тижня адміністрація президента США Дональда Трампа позбавила Гарвардський університет можливості приймати іноземних студентів.

Зокрема було видано розпорядження припинити дію сертифіката навчального закладу на право здійснювати програму зі студентських обмінів.

Зауважимо, що іноземцям, які планують навчатися в США, потрібно отримати візу класу F один M. Але видавати необхідні документи для отримання візи можуть лише ті заклади, які сертифіковані для прийому студентів та учасників програм обміну (SEVP).

Тоді ж Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм звинуватила Гарвардський університет "у заохоченні насильства, антисемітизму та координації дій з Комуністичною партією Китаю".

Наступного дня Гарвард подав до федерального суду Массачусетсу позов проти адміністрації Трампа, щоб оскаржити заборону.

Того ж дня суддя Берроуз тимчасово заборонила Білому дому анулювати сертифікат SEVP університету.

Нагадаємо, нещодавно в Гарварді оголосили, що з осені 2025 року студенти з родин, чий дохід не перевищує 200 тисяч доларів на рік, навчатимуться безкоштовно.

Таке рішення спрямоване на те, щоб підвищити рівень доступності освіти та підтримку різноманітності студентського складу.

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