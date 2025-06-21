Суд в США разрешил Гарварду принимать иностранных студентов

Федеральный судья Эллисон Берроуз заявила в конце мая, что удовлетворит ходатайство Гарварда. Ее постановление, принятое 20 июня, вступило в полную силу.

От администрации Трампа судья потребовала в течение 72 часов представить отчет о том, как та выполняет это требование.

Незадолго до этого президент США предположил в соцсети Truth Social, что находится на пороге заключения "сделки" с Гарвардом.

"Многие люди спрашивают, что происходит с Гарвардским университетом и его крупномасштабными нарушениями, которые мы рассматриваем. Мы тесно сотрудничаем с Гарвардом, и вполне возможно, что в течение следующей недели будет объявлено о заключении соглашения", - говорил Трамп.