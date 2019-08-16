Суд допустил ошибку в имени во время ареста Грымчака

Суд в Чернигове во время оглашения постановления о заключении под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинВОТ Юрия Грымчака допустил ошибку в его имени. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Татьяну Матяш.

В частности, сторона защиты после объявления решения относительно Грымчака сообщила, что в материалах дела и решении суда указано другое отчество. Так, судья объявила об аресте Юрия Михайловича, в то время, как отчество Юрия Грымчака - Николаевич.

"Это не мой подзащитный, поскольку судья принимает решение по Юрию Михайловичу, который родился в Днепре", - написала адвокат в Facebook.

Судья вскоре подтвердила допущение ошибки и сообщила, что данные в решении об аресте Грымчака будут исправлены.

Кроме того, по словам Матяш, аналогичную ошибку сделала прокуратура в своем ходатайстве.

Напомним, в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Прокуратура сообщала, что в своем ходатайстве будет просить суд взять Грымчака под арест с возможностью внесения залога в 12,5 млн гривен.

Зато 16 августа суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей на 60 суток - до 15 октября и залог в размере 6 млн грн.