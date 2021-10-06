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Суд по "долгу Януковича" в Лондоне. Сроки решения еще неизвестны

Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

В Министерстве финансов пока не знают, когда суд в Лондоне вынесет решение по иску с РФ на 3 млрд долларов о так называемом "долге Януковича". Украинская сторона в частности дает пояснения, идут предварительные консультации.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Пока непонятно, когда будет решение по этому делу. Пока у нас нет четкого времени, но мы верим в британскую судебную систему и делаем все возможное, чтобы защитить интересы Украины", - сказал Марченко.

Суть дела

В конце 2013 года Россия пообещала дать Украине 15 млрд долларов. Уже в декабре российский Фонд национального благосостояния купил двухлетние еврооблигации Украины на 3 млрд долларов.

Однако после Революции Достоинства и смены власти Украина Минфин России подал иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 млрд долларов долга.

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Министерство финансов УкраиныЯнукович