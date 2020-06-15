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Суд по делу Стерненко: активисты перекрыли улицу

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 18:50
Суд по делу Стерненко: активисты перекрыли улицу
Фото: протесты под судом по делу Стерненко (РБК-Украина)

Активисты пропускают лишь общественный транспорт

В ходе акции протеста под зданием Шевченковского районного суда Киева, где проходит судебное заседание по делу активиста Сергея Стерненко, демонстранты перекрыли улицу. Они требуют пропустить к зданию суда автомобиль со звуковой аппаратурой.

Об этом сообщает hromadske.

Активисты ходят по пешеходному переходу, не давая возможности автомобилям проехать, а также жгут "файеры". Пропускают лишь общественный транспорт.

"Перекрываем дорогу, потому что нам, активистам, запретили, чтобы проехала машина со звуком, чтобы у нас была нормальная музыка, чтобы спикеров было нормально слышно. Организаторы решили поставить ультиматум полицейским. Мы блокируем только частный транспорт, общественный транспорт - маршрутки, трамваи, - пропускаем", - сообщил один из активистов.

Как отметили в полиции, решение о запрете в пропуске автомобиля со звуковой техникой было принято судьей. Суд считает, что звуковая техника будет мешать проведению судебного заседания.

Отметим, 15 июня в суде продолжает заседание по избранию меры пресечения Стерненко. На него в 2018 году было совершено нападение, во время которого он нанес нападавшему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. 11 июня правоохранители сообщил Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношению холодного оружия.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня под зданием суда произошло несколько столкновений, в ходе которых были задержаны пять активистов.

Также сообщалось, что двое полицейских во время задержания нанесли удары одному из активистов, в результате руководством полиции Киева принято решение об отстранении этих правоохранителей от служебных обязанностей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевКиевпротестСуд
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