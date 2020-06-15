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Суд у справі Стерненко: активісти перекрили вулицю

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 18:50
Суд у справі Стерненко: активісти перекрили вулицю
Фото: протести під судом по справі Стерненко (РБК-Україна)

Активісти пропускають лише громадський транспорт

В ході акції протесту під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де проходить судове засідання у справі активіста Сергія Стерненко, демонстранти перекрили вулицю. Вони вимагають пропустити до будівлі суду автомобіль зі звуковою апаратурою.

Про це повідомляє hromadske.

Активісти ходять по пішохідному переходу, не даючи можливості проїхати автомобілям, а також джгут "фаєри". Пропускають лише громадський транспорт.

"Перекриваємо дорогу, бо нам, активістам, заборонили, щоб проїхала машина зі звуком, щоб у нас була нормальна музика, щоб спікерів було нормально чути. Організатори вирішили поставити ультиматум поліцейським. Ми блокуємо тільки приватний транспорт, громадський транспорт - маршрутки, трамваї, - пропускаємо", - повідомив один з активістів.

Як зазначили в поліції, рішення про заборону в пропуску автомобіля зі звуковою технікою було прийнято суддею. Суд вважає, що звукова техніка буде заважати проведенню судового засідання.

нагадаємо, 15 червня в суді продовжує засідання по обранню запобіжного заходу Стерненко. На нього в 2018 році було здійснено напад, під час якого він завдав нападнику удар ножем в серце, від чого той помер. 11 червня правоохоронці повідомив Стерненко підозра в умисному вбивстві і носіння холодної зброї.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні під будівлею суду сталося кілька зіткнень, під час яких було затримано п'ять активістів.

Також повідомлялося, що двоє поліцейських під час затримання завдали ударів одному з активістів, в результаті керівництвом поліції Києва прийнято рішення про відсторонення цих правоохоронців від службових обов'язків.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївпротестСуд
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