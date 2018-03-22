Суд по делу Савченко может состояться завтра, - ГПУ

Савченко подозревают в подготовке террористических актов

Суд по избранию меры пресечения нардепу Надежде Савченко может состояться завтра, 23 марта 2018 года. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Суд скорее всего завтра", - написал Лысенко в комментарии к своему сообщению в Facebook.

Фото: запись Лысенко в Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката.

Отметим, сегоди, 22 марта 2018 года, Верховная Рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 депутат. Кроме того, нардепы разрешили ее задержание и арест.

По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз из оккупированного Донбасса оружия якобы для совершения терактов.