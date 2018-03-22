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ГПУ вручила Савченко підозру

НовиниПолітика    22.03.2018 - 15:59
Фото: Надія Савченко та Юрій Луценко (facebook.com yan.dobronosov)
Фото: Надія Савченко та Юрій Луценко (facebook.com yan.dobronosov)

Прокурор оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката

Народному депутату Надії Савченко вручено підозру Генеральної прокуратури України (ГПУ). Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката", - зазначив Лисенко.

 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Н. Савченко підозру у присутності її адвоката.

Опубліковано Андрієм Лисенком 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 22 березня, дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп. Раніше, 15 березня проголосувала за виключення з комітету з питань національної безпеки народного депутата Надії Савченко.

Наразі Савченко, підозрювану в підготовці терористичних актів, відвели до слідчого ізолятору Служби безпеки України. Також після зняття депутатської недоторканності Савченко вручили підозру у підготовці терактів і державного перевороту, після чого затримали. 

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази того, що Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі українського парламенту.

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Темы: Справа Савченко    Теги: Надія Савченко
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