ГПУ вручила Савченко підозру

Прокурор оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката

Народному депутату Надії Савченко вручено підозру Генеральної прокуратури України (ГПУ). Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката", - зазначив Лисенко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Н. Савченко підозру у присутності її адвоката. Опубліковано Андрієм Лисенком 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 22 березня, дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп. Раніше, 15 березня проголосувала за виключення з комітету з питань національної безпеки народного депутата Надії Савченко.

Наразі Савченко, підозрювану в підготовці терористичних актів, відвели до слідчого ізолятору Служби безпеки України. Також після зняття депутатської недоторканності Савченко вручили підозру у підготовці терактів і державного перевороту, після чого затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є докази того, що Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі українського парламенту.