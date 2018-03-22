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Суд по справі Савченко може відбутися завтра, - ГПУ

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 16:14
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко підозрюють в підготовці терористичних актів

Суд щодо обрання запобіжного заходу нардепу Надії Савченко може відбутися завтра, 23 березня 2018 року. Про це у Facebook повідомив прес-секретар генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Суд швидше за все завтра", - написав Лисенко у коментарі до свого допису у Facebook.

Фото: запис Лисенка у Facebook

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката.

Зазначимо, сьогоді, 22 березня 2018 року, Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп. Крім того, нардепи дозволили її затримання та арешт.

За версією слідства, Савченко причетна до справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів.

Савченко відвели до слідчого ізолятора СБУ Савченко вручили підозру у підготовці терактів і затримали
Темы: Справа Савченко    Теги: ГПУ, Надія Савченко, Суд
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