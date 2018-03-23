Суд по делу Савченко начнется в 10:30

Дело Савченко будет рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева

Суд по делу Надежды Савченко начнется в 10:30. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Шевченковского райсуда Киева Ольга Пивень, передает корреспондент РБК-Украина.

"Заседание должно начаться в 10:30", - сообщила Пивень.

Отметим, под Шевченковский райсуд пришли активисты с плакатами "Надежда есть" и "Я за смену политической системы". Также для охраны суда привлекли Национальную гвардию, которая в усиленном режиме досматривает посетителей.

Фото: Шевченковский райсуд перед заседанием по делу Савченко

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 22 марта, разрешила привлечь нардепа Надежду Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп. До этого, 15 марта, парламент проголосовал за исключение Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть доказательства того, что Савченко планировала террористический акт в зале украинского парламента.