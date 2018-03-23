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Суд у справі Савченко розпочнеться о 10:30

НовиниПолітика    23.03.2018 - 09:57
Фото: Нацгвардія взяла під охорону суду, який розгляне справу Савченко (РБК-Україна)
Фото: Нацгвардія взяла під охорону суду, який розгляне справу Савченко (РБК-Україна)

Справа Савченко буде розглядатися в Шевченківському райсуді Києва

Суд у справі Надії Савченко розпочнеться о 10:30. Про це журналістам повідомила прес-секретар Шевченківського райсуду Києва Ольга Півень, передає кореспондент РБК-Україна.

"Засідання має розпочатися о 10:30", - повідомила Півень.

Зазначимо, під Шевченківський райсуд прийшли активісти з плакатами "Надія є" і "Я за зміну політичної системи". Також для охорони суду залучили Національну гвардію, яка в посиленому режимі переглядає відвідувачів.

 

Фото: Шевченківський райсуд перед засіданням по справі Савченко

Нагадаємо, Верховна рада України в четвер, 22 березня, дозволила притягти нардепа Надію Савченко до кримінальної відповідальності. Відповідне рішення підтримав 291 нардеп. До цього, 15 березня, парламент проголосував за виключення Савченко з комітету з питань національної безпеки. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є докази того, що Савченко планувала терористичний акт в залі українського парламенту.

 

Суд над Савченко: подробиці
Темы: Справа Савченко    Теги: Київ, Надія Савченко, Суд
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