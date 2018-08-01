Суд по делу Януковича продолжится 16 августа

На дебаты запланированы новые две даты: 16 августа и 17 августа в 10:00

Оболонский районный суд Киева в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича объявил перерыв на 16 августа. Об этом в зале суда заявил судья Константин Васалатий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил заменить защитника Овчинникова с центра предоставления бесплатной правовой помощи. Следующее заседание состоится 16 августа в 10 часов. С учетом перерыва, суд постановил предложить адвокату ознакомиться с материалами ранее. Самовольное оставление судебного заседания адвокатом является неприемлемым", - сказал судья.

По словам судьи Девятко, на дебаты запланированы новые две даты: 16 августа и 17 августа в 10 часов.

"Я считаю, что нужно вносить изменения на законодательном уровне, чтобы права всех сторон были сохранены", - сказал прокурор Руслан Кравченко.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 1 августа, в деле Януковича начались судебные дебаты, оглашенные судьей Владиславом Девятко еще 17 июля.

Адвокат Виктор Овсянников снова покинул зал суда. В связи с этим Оболонский районный суд Киева объявил перерыв.