Суд у справі Януковича продовжиться 16 серпня

На дебати заплановані нові дві дати: 16 серпня та 17 серпня о 10:00

Оболонський районний суд Києва у справі щодо держзради екс-президента Віктора Януковича оголосив перерву на 16 серпня. Про це у залі суду заявив суддя Костянтин Васалатій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив замінити захисника Овчіннікова із центру надання безоплатної правової допомоги. Наступне засідання відбудеться 16 серпня о 10 годині. З урахуванням перерви, суд ухвалив запропонувати адвокату ознайомитися з матеріалами раніше. Самовільне залишення судового засідання адвокатом є неприйнятним", - сказав суддя.

За словами судді Дев'ятко, на дебати заплановані нові дві дати: 16 серпня та 17 серпня о 10 годині.

"Я вважаю, що треба вносити зміни на законодавчому рівні, щоб права всіх сторін були збережені", - сказав прокурор Руслан Кравченко.

Зазначимо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, у справі Януковича розпочалися судові дебати, оголошені суддею Владиславом Дев'ятко ще 17 липня.

Адвокат Віктор Овсянніков знову покинув залу суду. У зв'язку з цим Оболонський районний суд Києва знову оголосив перерву.