Суд по делу МН17: ни один из обвиняемых не прибыл

Председательствующий судья по делу МН17 Хендрик Стейнхаюс заявил, что ни один из обвиняемых не явился в суд. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, который присутствует на заседании.

Подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Как отмечается, будут присутствовать только адвокаты подполковника ВДВ Олега Пулатова.

Также судья Стейнхаюс объявил, что в случае, если обвиняемые не прибудут в суд, тогда процесс будет проходить in absentia, то есть в их отсутствие.

Отметим, что судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе на этой неделе будут проходить ежедневно с 10:00 до 18:00 по Амстердаму.

Добавим, в Нидерландах началось первое судебное заседание по подозреваемым в деле сбития самолета рейса МН17.

Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседание могут отменяться или переноситься.

Напомним, украинская делегация на суде представлена заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым, одним из заместителей главы СБУ, послом Украины в Нидерландах Всеволодим Ченцовым и заместителем директора департамента МИД Украины с международным правом Оксаной Золотаревой.