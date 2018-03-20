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Суд по делу экс-"беркутовцев" отказал ГПУ вывести из процесса адвоката Януковича

НовостиОбщество    20.03.2018 - 21:57
Фото: бойцы "Беркута" (УНИАН)
Фото: бойцы "Беркута" (УНИАН)

Сотрудникам "Беркута" инкриминируют массовые убийства митингующих 20 февраля 2014

Святошинский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) вывести из процесса по делу о пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" адвоката Александра Горошинского. В другом деле адвокат защищает интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, из-за чего может возникнуть конфликт интересов, передает "5 канал".

Отмечается, что пяти бывшим сотрудникам "Беркута" инкриминируют массовые убийства митингующих 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве.

Конфликт интересов возник после того, как Горошинский в январе начал защищать в другом уголовном производстве подозреваемого - президента Виктора Януковича, которого обвиняют в организации массовых расстрелов 18-20 февраля 2014 года. А в этом деле Янукович проходит как свидетель.

"Если адвокатом предоставляется правовая помощь бывшему президенту Украины, а также предоставляется правовая помощь обычном рядовом работнику милиции прежней, то в данном случае возникает вопрос о конфликте интересов", - подчеркнул прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Янис Симонов.

Но ни сам адвокат, ни его подзащитные с этим не согласились, потому что считают, что ГПУ пытается лишить их права на защиту. Горошинский заявил, что прокуратура на него давит и пытается избавиться знакомого адвоката.

Двое подзащитных Горошинского - Павел Аброськин и Александр Маринченко - подпидписалы согласие, чтобы адвокат защищал и их, и Виктора Януковича.

Также адвокаты "беркутовцев" ходатайствовали об отводе всего состава суда, однако Святошинский райсуд признал такое ходатайство немотивированным и отклонил его.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира киевского "Беркута" за превышение полномочий.

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Теги: Беркут
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