Суд у справі екс-"беркутівців" відмовив ГПУ вивести з процесу адвоката Януковича

Святошинський районний суд Києва відхилив клопотання прокурорів Генеральної прокуратури України (ГПУ) вивести з процесу у справі щодо п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" адвоката Олександра Горошинського. В іншій справі адвокат захищає інтереси екс-президента України Віктора Януковича, через що може виникнути конфлікт інтересів, передає "5 канал".

Зазначається, що п’ятьом колишнім співробітникам "Беркуту" інкримінують масові вбивства мітингувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Конфлікт інтересів виник після того, як Горошинський у січні почав захищати в іншому кримінальному провадженні підозрюваного - президента Віктора Януковича, якому закидають організацію масових розстрілів 18-20 лютого 2014 року. А в цій справі Янукович проходить як свідок.

"Якщо адвокатом надається правова допомога колишньому президенту України, а також надається правова допомога звичайному рядовому працівнику міліції колишньої, то в даному випадку виникає питання щодо конфлікту інтересів", - наголосив прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Яніс Сімонов.

Натомість ані сам адвокат, ані його підзахисні з цим не погодилися, бо вважають що ГПУ намагається позбавити їх права на захист. Горошинський заявив, що прокуратура на нього тисне та намагається позбутися обізнаного адвоката.

Двоє підзахисних Горошинського - Павло Аброськін та Олександр Маринченко - подпідписали згоду, щоби адвокат захищав і їх, і Віктора Януковича.

Також адвокати "беркутівців" клопотали про відвід усього складу суду, однак Святошинський райсуд визнав таке клопотання невмотивованим та відхилив його.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира київського "Беркуту" за перевищення повноважень.