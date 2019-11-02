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Суд по делу Дубневичу удалился в совещательную комнату

Новости » Политика     02.11.2019 - 13:46
Суд по делу Дубневичу удалился в совещательную комнату
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Украина)

Сегодня, 2 ноября, ВАКС избирает меру пресечения Дубневичу

Высший антикоррупционный суд в субботу, 2 ноября, удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу народного депутата Ярослава Дубневича. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение об избрании меры пресечения народному депутату Дубневичу, которого подозревают в хищении государственных средств в размере 93 млн гривен.

Отметим, что сторона обвинения требует выбрать Дубневичу меру пресечения в виде 60 дней ареста с альтернативой внесения залога в размере более 93 миллионов гривен. Прокуроры утверждают, что находясь на свободе нардеп может скрываться от следствия или влиять на свидетелей.

Адвокаты Дубневича, со своей стороны, просят суд разрешить взять нардепа на поруки.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября Высший антикоррупционный суд продолжил избирать меру пресечения народному депутату Дубневичу. Заседание суда по делу Дубневича началось после 11:30.

Как известно, в четверг, 31 октября, парламент одобрил представление генпрокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. После этого, Рябошапка вручил Дубневичу подозрение в зале Верховной рады. Нардепа подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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