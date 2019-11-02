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Суд у справі Дубневича пішов до нарадчої кімнати

Новини » Політика     02.11.2019 - 13:46
Суд у справі Дубневича пішов до нарадчої кімнати
Фото: Ярослав Дубневич (РБК-Україна)

Сьогодні, 2 листопада, ВАКС обирає запобіжний захід Дубневичу

Вищий антикорупційний суд у суботу, 2 листопада, пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі народного депутата Ярослава Дубневича. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, суд пішов до нарадчої кімнати, щоб ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу народному депутату Дубневичу, якого підозрюють в розкраданні державних коштів в розмірі 93 млн гривень.

Зазначимо, що сторона обвинувачення вимагає обрати Дубневичу запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 93 мільйонів гривень. Прокурори стверджують, що перебуваючи на волі нардеп може переховуватися від слідства або впливати на свідків.

Адвокати Дубневича, зі свого боку, просять суд дозволити взяти нардепа на поруки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив обирати запобіжний захід народному депутату Дубневичу. Засідання суду по справі Дубневича розпочалося після 11:30.

Як відомо, у четвер, 31 жовтня, парламент схвалив подання генпрокурора Руслана Рябошапки для народного депутата Дубневича. Після цього, Рябошапка вручив Дубневичу підозру в залі Верховної ради. Нардепа підозрюють у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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