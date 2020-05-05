Суд по делу бывшего главы "ЦИК ДНР" перешел в закрытый режим

Шевченковский районный суд Киева решил в закрытом режиме рассматривать дело бывшего главы так называемой "Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Романа Лягина. Об этом говорится сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Культурного фонда "Изоляция" к президенту Владимиру Зеленскому.

Сообщается, что 4 мая суд решил рассматривать дело Лягина в закрытом режиме и отказал представителям культурного фонда "Изоляция" в признании их потерпевшей стороной.

По словам представителей фонда, Лягин в 2014 году был среди главарей "ДНР", захвативших здание фонда в Донецке и превративших его в тюрьму для политзаключенных. В связи с решением суда "Изоляция" решила публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить освобождения Лягина от уголовной ответственности.

"Вопреки своим задачам, Офис генерального прокурора, который является проводником позиции государства, действует не в интересах пострадавших. Наоборот, прокуратура помогает обвиняемому избежать какой-либо ответственности за серьезные преступления против государства", - сказано в заявлении организации.

"Изоляция" призывает Зеленского предпринять меры до середины мая, когда у Лягина заканчивается срок пребывания под стражей. Обращение подписали ряд бывших заключенных из "ДНР", в том числе и журналист Станислав Асеев.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что дело Лягина об организации "референдума" должны были передать в Верховный суд. По результатам того "референдума" образовалась террористическая группировка "ДНР".

Лягина задержали в июне 2019 года, его также обвиняют в государственной измене.