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Дело соорганизатора "референдума" за создание "ДНР" передадут в Верховный суд

Новости » Общество     17.12.2019 - 23:44
Дело соорганизатора "референдума" за создание "ДНР" передадут в Верховный суд
Фото: Роман Лягин (из открытых источников)

Мужчину обвиняют в государственной измене

Дело Романа Лягина, одного из организаторов псевдореферендуму о создании террористической организации "ДНР" направят в Киевский апелляционный суд, откуда передадут в Верховный суд. Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что именно там будет вынесено решение относительно дальнейшего пути дела - Верховный суд решит будет ли отвод судьи и где будут рассматривать дело. Не исключено, что материалы передадут в суд в Донецкой области.

Известно, что среди сторон обвинения - представители захваченного в Донецке артцентра "Изоляция". Они отмечают, что именно в этом центре боевики удерживают в заложниках украинских военных, журналистов и гражданских.

Адвокат потерпевшей стороны Владимир Ефименко ходатайствовал об отводе председательствующего судьи в начале судебного заседания. Правозащитник утверждает, что судья постоянно переносит рассмотрение дела.

Адвокат предполагает, что таким образом происходит затягивание процесса, чтобы впоследствии для Лягина выбрали более мягкую меру пресечения. Суд считает эти доводы достаточными. Так что теперь это вопрос поступит в Верховный суд.

Весной 2014-го Роман Лягин руководил так называемой избирательной комиссией в нынешних ОРДЛО. По результатам "референдума" образовалась террористическая группировка "ДНР". Лягина задержали украинские спецслужбы в июне 2019 года. Его обвиняют в государственной измене.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила об подозрение бывшей работнице "верховного суда ДНР". Женщина, работая в течение трех лет в так называемом судебном департаменте ДНР", отвечала за выполнение приговоров украинским пленным. Затем она вместе с мужем перебрались в Киев.

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