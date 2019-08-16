Прокуратура попросит об аресте Грымчака с залогом 12,5 млн гривен

Прокуратура в своем ходатайстве будет просить суд взять заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под арест с возможностью внесения залога в 12,5 млн гривен. Об этом сообщает "Громадське".

Также, по словам адвоката замминистра, меру пресечения ему и его помощнику изберет Деснянский районный суд Чернигова. Судебное заседание состоится после 17:00.

Напомним, ранее адвокат заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Татьяна Матяш заявила, что суд по избранию меры пресечения Грымчаку начнется не раньше 17 часов.

Она подчеркивала, что какой суд - Киева или Чернигова - будет выбирать меру пресечения Грымчаку, станет известно после вручения подозрения.

Адвокат не исключила, что прокуратура будет просить залог около миллиона гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении.

В среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Добавим также, в НАБУ заявляли, что Грымчак мог привлечь заместителя главы Генеральной прокуратуры Украины для влияния на решения Верховного суда.