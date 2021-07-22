Суд у Чехії посилив вирок білоруському бойовику "ДНР". Йому дали 21 рік в'язниці

Вищий суд Чехії переглянув вирок білоруському бойовику, який воював проти української армії на Донбасі. Його тюремний термін зріс з 4,5 років до 21 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла в Чехії Євгена Перебийніса.

За його словами, у вересні минулого року суд засудив громадянина Білорусі Олексія Фадєєва до позбавлення волі строком на 4,5 року. Тоді в суді не угледіли в його діях тероризм, а тільки участь в організованому злочинному угрупованні.

"Вищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів Фадєєва на "тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі", - зазначив посол.