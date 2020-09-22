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В Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Прага, Вторник 22 сентября 2020 13:55
В Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Фото: боевик на Донбассе (news.online)
Автор: РБК-Украина

Суд в Праге (Чехия) приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Фадеева к 4,5 годам тюрьмы за "помощь сепаратистам". Прокуратура не смогла доказать его причастность к терроризму.

Об этом пишет местное издание novinky.cz.

Сообщается, что суд признал его виновным в помощи пророссийским сепаратистам, хотя изначально обвинение строилось на террористическом акте. По обвинению в терроризме гражданину Беларуси грозило до 20 лет. Сам Фадеев вину отрицал и заявил, что находился в отдельных районах Донецкой области, чтобы "помогать людям против фашистов".

Кроме того, приговор предусматривает депортацию из Чехии на четыре года.

"Не удалось доказать, что подсудимый был человеком, который принимал участие в активных боевых действиях, и что он стрелял в военнослужащих украинской армии", - заявил судья.

По мнению суда, Фадеев занимал только вспомогательные должности. С 2014 по 2016 год он несколько раз ездил на Донбасс. На суде он заявил, что на это его побудили видеозаписи "зверств со стороны нацистских группировок в отношении украинских милиционеров". Фадеев признался, что был задействован в охране и патрулировании, но стрелял только во время учений.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что Российская Федерация использует на Донбассе наемников из более 30 стран.

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