Суд у Британії виніс гучний вирок: "криптокоролева" з Китаю обдурила 128 000 людей

Суд у Саутверку визнав Чжімін Цянь винною у відмиванні грошей і володінні злочинним майном. Їй призначено покарання у вигляді 11 років і 8 місяців ув’язнення.

Розслідування британської поліції встановило, що Цянь керувала глобальною схемою Понці, через яку понад 128 000 людей у Китаї втратили свої інвестиції - зокрема заощадження та пенсійні фонди.

Отримані незаконним шляхом кошти вона зберігала у криптовалюті. Під час обшуків правоохоронці вилучили пристрої, на яких зберігалося 61 000 біткоїнів, що на момент вилучення оцінювалися у понад 6,6 мільярдів доларів - це стало найбільшим криптовалютним конфіскаційним випадком в історії Великої Британії.

Після того як китайська влада почала розслідування, Цянь утекла до Британії під фальшивим ім’ям.

У Лондоні вона вела розкішний спосіб життя - орендувала елітний будинок за 17 000 на місяць, купувала коштовності та намагалася придбати нерухомість вартістю кілька мільйонів фунтів, щоб легалізувати свої криптоактиви.

Прокурори назвали її “архітектором злочину”, який вона ретельно продумала і реалізувала з “чистої жадібності”. У знайдених слідчими записках Цянь мріяла “стати монархом Ліберленду” - самопроголошеної мікродержави між Сербією і Хорватією, а також “зустріти британську королівську родину”.

Разом із нею суд засудив її спільника - 47-річного малайзійця Сенг Хок Лінга, який допомагав переводити та відмивати криптовалютні активи. Його покарали 4 роками і 11 місяцями позбавлення волі.

Суддя Саллі-Енн Хейлз під час оголошення вироку наголосила, що Цянь “зруйнувала життя тисяч людей, не відчуваючи жодного каяття”, і “використала технологію криптовалюти для масового обману та особистого збагачення”.