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Суд в Беларуси арестовал девушку Протасевича на два месяца

Автор: Андрей Василюк

Девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Об этом изданию "Открытые медиа" сообщил ее адвокат Александр Филанович.

"Сегодня был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь", - сказал адвокат.

Он сообщил, что с него взята подписка о неразглашении и пообещал, что девушке будет оказана надлежащая юридическая помощь.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Софию по месту ее содержания.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

После задержания Протасевича, его мать заявила, что он попал в больницу.

После этого распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает показания.

РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел Польши уверены в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в белорусской тюрьме. Видны следы побоев на записи видео.

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