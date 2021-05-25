Суд у Білорусі заарештував дівчину Протасевича на два місяці

Дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега , заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Беларусі.

Про це виданню " Відкриті медіа " повідомив її адвокат Олександр Філанович.

Він повідомив, що з нього взята підписка про нерозголошення і пообіцяв, що дівчині буде надано належну юридичну допомогу.

"Сьогодні був допит Софії. Її підозрюють у скоєнні кримінально-караного діяння. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ. Слідство веде Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь", - сказав адвокат.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії".

Після затримання Протасевича, його мати заявила, що він потрапив до лікарні.

Після цього поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також каже, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями й дає свідчення.

РБК-Україна писало, що в Міністерстві закордонних справ Польщі впевнені у побитті засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича у білоруській в'язниці. Видно сліди побоїв на записі відео.