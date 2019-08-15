Суд по Бекирову перенесли из-за ухудшения его состояния здоровья

"Верховный суд Республики Крым" перенес рассмотрение ходатайства по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова из-за ухудшения его состояния здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

Так, на сегодня было запланировано рассмотрение ходатайства о переносе дела Бекирова в "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд" Симферополя.

Однако Бекиров не смог участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции, как это было запланировано. Для этого ему необходимо было прийти с камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО.

"Из-за боли в спине он не смог этого сделать. По той же причине два дня назад Эдем Бекиров не встретился со своим адвокатом", - сообщила Денисова.

Заседание "Верховного суда" перенесли на 14:00 20 августа.

"Еще раз подчеркиваю, что транспортировку в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья может не выдержать", - добавила омбудсмен.

РБК-Украина писало, что "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.

Ранее крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого удерживают в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, заявлял, что намерен начать голодовку, в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.