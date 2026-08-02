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Суд Аргентины признал золотых рыбок существами с правами: почему это важно

08:21 02.08.2026 Вс
3 мин
Решение может стать важным юридическим прецедентом для защиты животных
aimg Филипп Бойко
Суд Аргентины признал золотых рыбок существами с правами: почему это важно Фото: спасенные рыбки Магуи и Феде (Federico Sordo/Empty Cages Sanctuary)
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Аргентинский суд признал двух золотых рыбок, по имени Феде и Магуи, разумными существами, обладающими юридическими правами, а не только собственностью человека. Также суд постановил перевезти их из небольшого аквариума в ресторан в более просторное место жительства, признав предварительные условия содержания ненадлежащими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Дело касалось двух золотых рыбок, живших в 40-литровом аквариуме в витрине суши-ресторана в одном из районов Буэнос-Айреса. Аквариум был открыт для солнца и уличного шума, что, по мнению защитников животных, создавало для них неприемлемые условия.

В суд обратилась аргентинская организация Jaulas Vacías ("Пустые клетки"), которая занимается защитой животных. Ее представители заявили, что содержание рыб нарушает аргентинский закон о жестоком обращении с животными.

По словам юриста организации Матиаса Труферо, специалисты помогли подготовить юридическое обоснование, после чего суд почти сразу согласился перевезти рыбок в более безопасное место.

Рыбок переселили в новый аквариум

Феде и Магуи перевезли в 2500-литровый аквариум, который обустроил специалист Карлос Хосе Ага. Именно он предложил взять животных под свою опеку, а суд закрепил это решение.

Объясняя важность соответствующих условий содержания, Ага сравнил жизнь рыб с полетом космонавтов.

"Рыбы похожи на космонавтов: они путешествуют в своей собственной среде с тщательным контролем всех своих жизненно важных параметров", – отметил он.

По его словам, после переселения состояние рыб значительно улучшилось.

Почему решение суда важно

Защитники животных просили суд не только спасти Феду и Магуи, но и официально признать их субъектами права.

Такой статус означает, что животные перестают рассматриваться исключительно как имущество или вещь и могут признаваться потерпевшими по делам о жестоком обращении.

По мнению Труферо, это решение создает юридический прецедент для защиты других рыб, содержащихся в ненадлежащих условиях.

В то же время он подчеркнул, что само по себе содержание золотых рыбок в аквариуме не является незаконным. Нарушением закона есть только случаи, когда животное страдает из-за недостаточного пространства, недостатка пищи или других ненадлежащих условий.

Подобные дела уже были в Аргентине.

В материале CNN говорится, что это не первый случай, когда аргентинские суды признают права животных.

Одним из самых известных стал процесс орангутанга Сандры, которая более 20 лет жила в зоопарке Буэнос-Айреса. В 2014 году суд признал ее "бесчеловечной личностью", а впоследствии животное перевезли в специализированный заповедник в США.

После этого в 2016 году зоопарк Буэнос-Айреса превратили в экопарк, а многих его жителей перевезли в природоохранные центры.

По словам Матиаса Труферо, признание животных субъектами права изменяет подход к их юридической защите, ведь в случаях жестокого обращения они рассматриваются как жертвы, а не как имущество.

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