Суд арестовал вторую подозреваемую в покушении на Лещенко

Печерский суд Киева избрал меру пресечения второй подозреваемой по делу покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Помощницу гражданина США Курта Джейкоба Гросанса Елену Богач арестовали на два месяца.

Отмечается, что на судебном заседании Богач не признала вину в подготовке покушения на Лещенко. Она подтвердила, что была помощнице у американского бизнесмена Курта Гросанса и не знала о его конфликте с министром.

Гражданин США на суде в свою очередь обвинил в подготовке убийства министра Богач. Курт Гросанс заявил, что не понимает украинский и не знал, о чем его помощница договаривалась с киллером.