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Суд арестовал вторую подозреваемую в покушении на Лещенко

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 15:17
Суд арестовал вторую подозреваемую в покушении на Лещенко Фото: по делу покушения на Лещенко избрали меру пресечения еще одной подозреваемой (t.me/graty_me)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерский суд Киева избрал меру пресечения второй подозреваемой по делу покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Помощницу гражданина США Курта Джейкоба Гросанса Елену Богач арестовали на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Ґрати".

Отмечается, что на судебном заседании Богач не признала вину в подготовке покушения на Лещенко. Она подтвердила, что была помощнице у американского бизнесмена Курта Гросанса и не знала о его конфликте с министром.

Гражданин США на суде в свою очередь обвинил в подготовке убийства министра Богач. Курт Гросанс заявил, что не понимает украинский и не знал, о чем его помощница договаривалась с киллером.

Напомним, ранее суд арестовал на два месяца Курта Гросанса по этому же делу.

Отметим, Богач и Гросана задержали во время передачи задатка киллеру в сумме 20 тысяч долларов.

Роман Лещенко в свою очередь заявил, что покушение не имеет отношение к его государственной службе. Подробности - в материале РБК-Украина.

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Роман Лещенко Киев
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