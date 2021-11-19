ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Суд заарештував другу підозрювану в замаху на Лещенка

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 15:17
Суд заарештував другу підозрювану в замаху на Лещенка Фото: у справі замаху на Лещенка обрали запобіжний захід ще одній підозрюваній (t.me/graty_me)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід другій підозрюваній у справі замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Помічницю громадянина США Курта Джейкоба Гросанса Олену Богач заарештували на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ґрати".

Відзначається, що на судовому засіданні Богач не визнала провину в підготовці замаху на Лещенка. Вона підтвердила, що була помічниці у американського бізнесмена Курта Гросанса і не знала про його конфлікт з міністром.

Громадянин США на суді своєю чергою звинуватив у підготовці вбивства міністра багач. Курт Гросанс заявив, що не розуміє українців і не знав, про що його помічниця домовлялася з кілером.

Нагадаємо, раніше суд заарештував на два місяці Курта Гросанса у цій же справі.

Зазначимо, Богач і Гросана затримали під час передачі завдатку кілеру в сумі 20 тисяч доларів.

Роман Лещенко своєю чергою заявив, що замах не має відношення до його державної служби. подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роман Лещенко Київ
NEWS
"Анонімності бути не може": МОЗ про "таємну" вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів
"Анонімності бути не може": МОЗ про "таємну" вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи