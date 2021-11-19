Суд заарештував другу підозрювану в замаху на Лещенка

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід другій підозрюваній у справі замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Помічницю громадянина США Курта Джейкоба Гросанса Олену Богач заарештували на два місяці.

Відзначається, що на судовому засіданні Богач не визнала провину в підготовці замаху на Лещенка. Вона підтвердила, що була помічниці у американського бізнесмена Курта Гросанса і не знала про його конфлікт з міністром.

Громадянин США на суді своєю чергою звинуватив у підготовці вбивства міністра багач. Курт Гросанс заявив, що не розуміє українців і не знав, про що його помічниця домовлялася з кілером.