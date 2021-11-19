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Покушение на Лещенко. Суд арестовал гражданина США

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 14:21
Покушение на Лещенко. Суд арестовал гражданина США Фото: по делу покушения на Лещенко объявили меру пресечения подозреваемому (5 ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский суд Киева избрал гражданину США Курту Джейкобу Гросансу меру пресечения по делу покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Его арестовали на два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Ґрати".

"Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко", - говорится в сообщении.

Вчера стало известно, что на министра аграрной политики Романа Лещенко готовилось покушение. Полиция его предупредила, заказчики были арестованы. Покушение готовилось из-за обид на Лещенко еще во времена ведения собственного бизнеса и к назначения руководителем аграрного ведомства.

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов.

Их задержали на передаче задатка. По словам самого министра, это покушение не имеет отношение к его государственной службе. Подробности - в материале РБК-Украина.

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