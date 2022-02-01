Суд арестовал второго фигуранта по делу о массовых беспорядках в Украине

Печерский суд Киева избрал меру пресечения второму фигуранту дела о подготовке массовых беспорядков в Украине. Его арестовали без возможности внести залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.
В МВД отметили, что суд избрал меру пресечения организатору массовых беспорядков в Украине в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике полиции Юрии Голубане.
"Такая же мера пресечения назначена второму фигуранту", - уточнили в министерстве.
Напомним, о задержании лиц, которые готовили массовые беспорядки в Украине, правоохранители сообщили 30 января.
Подробнее о деле о подготовке массовых беспорядков - в материале РБК-Украина.