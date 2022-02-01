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Суд заарештував другого фігуранта у справі про масові заворушення в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід другому фігуранту справи про підготовку масових заворушень в Україні. Його заарештували без можливості внести заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

У МВС зазначили, що суд обрав запобіжний захід організатору масових заворушень в Україні у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. За даними джерел РБК-Україна, мова йде про полковника поліції Юрії Голубані.

"Такий самий запобіжний захід призначено другому фігуранту", - уточнили в Міністерстві.

Нагадаємо, про затримання осіб, які готували масові заворушення в Україні, правоохоронці повідомили 30 січня.

Докладно про справу про підготовку масових заворушень - у матеріалі РБК-Україна.

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