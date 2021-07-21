Первого украинского пирата арестовали

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинцу, которого подозревают в пиратстве в Индийском океане. Это первый случай, когда украинцу сообщили подозрение в пиратстве.
Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Мера пресечения была избрана по ходатайству следователя СБУ.
"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", - сказал Дехтяренко.
По данным следствия, украинец захватил судно в Индийском океане, угрожал оружием капитану, а также требовал выкуп. Пират отпустил судно только после того, как ему выплатили 6 тысяч долларов.
Напомним, вчера стало известно, что украинца задержали и сообщили ему о подозрении.