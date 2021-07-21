UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Первого украинского пирата арестовали

Автор: Дмитрий Левицкий

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинцу, которого подозревают в пиратстве в Индийском океане. Это первый случай, когда украинцу сообщили подозрение в пиратстве.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Мера пресечения была избрана по ходатайству следователя СБУ.

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", - сказал Дехтяренко.

По данным следствия, украинец захватил судно в Индийском океане, угрожал оружием капитану, а также требовал выкуп. Пират отпустил судно только после того, как ему выплатили 6 тысяч долларов.

Напомним, вчера стало известно, что украинца задержали и сообщили ему о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныпиратствоарестукраинецСуд