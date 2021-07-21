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Першого українського пірата арештували

Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українцю, якого підозрюють у піратстві в Індійському океані. Це перший випадок, коли українцю повідомили підозру в піратстві.

Про це РБК-Україна розповів прес-секретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Запобіжний захід було обрано за клопотанням слідчого СБУ.

"Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", - сказав Дехтяренко.

За даними слідства, українець захопив судно в Індійському океані, погрожував зброєю капітану, а також вимагав викуп. Пірат відпустив судно тільки після того, як йому виплатили 6 тисяч доларів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українця затримали і повідомили йому про підозру.

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