Першого українського пірата арештували

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українцю, якого підозрюють у піратстві в Індійському океані. Це перший випадок, коли українцю повідомили підозру в піратстві.
Про це РБК-Україна розповів прес-секретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Запобіжний захід було обрано за клопотанням слідчого СБУ.
"Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 48 днів", - сказав Дехтяренко.
За даними слідства, українець захопив судно в Індійському океані, погрожував зброєю капітану, а також вимагав викуп. Пірат відпустив судно тільки після того, як йому виплатили 6 тисяч доларів.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що українця затримали і повідомили йому про підозру.