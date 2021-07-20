ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинца впервые задержали за пиратство: его подозревают в захвате судна в Индийском океане

Новина українською →
Киев, Вторник 20 июля 2021 18:49
Украинца впервые задержали за пиратство: его подозревают в захвате судна в Индийском океане Фото: украинца впервые задержали за пиратство (guardian.ng)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине впервые задержали украинца, который подозревается в пиратстве. По данным следствия, он принимал участие в захвате судна в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины работал в иностранной компании, оказывавшей услуги по охране судов от пиратов. В июне 2020 года он с оружием прибыл на один из таких кораблей в западной части Индийского океана.

"Угрожая капитану оружием он заявил, что захватывает судно и потребовал изменить курс в порт Фуджийера, а также выплаты выкупа", - отметили в прокуратуре.

Украинец оказывал психологическое давление на членов экипажа, демонстрируя снаряженный магазин к винтовке и даже выстрелили в потолок капитанского мостика.

Капитан судна, опасаясь за жизнь членов экипажа, отдал приказ изменить перевести судно в режим маневрирования, а требования украинца передал менеджерам компании судовладельца.

После четырехдневных переговоров представители судовладельца предоставили капитану распоряжение выдать украинцу 6 тысяч долларов США в обмен на разблокирование судна.

"Правоохранителями по месту жительства гражданина Украины проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - уточнили в Офисе генпрокурора.

"Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые", - добавили в прокуратуре.

Фото: украинца впервые задержали за пиратство (guardian.ng)

Читайте РБК-Украина в Google News
пиратство Генпрокурор украинцы
NEWS
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года