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Интервью

В Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции

НовостиОбщество    18.06.2018 - 23:59
Иллюстративное фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)
Иллюстративное фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)

Он в 2014 году нес службу на блокпосте боевиков

В Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Житель оккупированного террористами города Кировского в 2014 году нес службу на блокпосте боевиков с ружьем в руках. После 4 лет раздумий бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) решился начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине", - говорится в сообщении.

Так, он проверял автомобили и граждан, которые въезжали в город. В его задачу входило выявлять проукраинско настроенных людей. Наемник покинул ряды боевиков уже через месяц.

"Мужчина рассказывает, что жизнь в оккупации крайне тяжелая. Продукты питания слишком дорогие, а работать, кроме, как на террористов, нигде. Не выдержав, мужчина решил начать новую жизнь на подконтрольной украинской власти территории. Для этого он приехал в Бахмут и добровольно сдался в полицию", - говорится в сообщении.

Таким образом, бывший участник НВФ получил гарантированный государством шанс на освобождение от уголовной ответственности. Сейчас правоохранители проверяют его деятельность в рядах боевиков.

Напоминаем, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которая находилась в составе вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 18 июня 2018, боевики дважды открывали огонь в сторону позиций украинских военных.

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Теги публикации: Донецк, ЛНР, Донецкая область, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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