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Суд арестовал "помощника" Юрченко с возможностью залога в 1,5 млн гривен

Автор: Максим Зайченко

Суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и сговоре с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.

Такое решение приняли в Высшем антикоррупционном суде.

Так, Фищенко взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 552 тысяч гривен.

Напомним, ранее НАБУ опубликовало материалы уголовного дела, в котором хотят объявить подозрение нардепу Юрченко. Ему инкриминируют возможное получение взяток за внесение правок в законопроекты.

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На опубликованном видео детектив НАБУ встречается с неформальным помощником Юрченко - лицо "Ф" - который организовал встречу с нардепом. На ней Юрченко заявил детективу, что является инициатором законопроекта о переработке отходов, в поправках к которому заинтересован внедренный агент.

В ходе разговора нардеп завуалированно намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки". Далее помощник разъясняет, что имеется в виду под "плюшками" и "помощью экологии". Далее детективу НАБУ поступило сообщение о сумме взятки, которую они якобы хотели получить за внесение правок в закон.

Отметим, Юрченко уже заявил о своем выходе из фракции "Слуга народа". У президента Владимира Зеленского считают такое решение уместным.

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