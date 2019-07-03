ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд заарештував поліцейського, який побив соратника Гриценко

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 15:13
Суд заарештував поліцейського, який побив соратника Гриценко
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці

Суд заарештував вінницького поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, в результаті чого чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 23 червня, після 12-денного перебування в комі, помер член команди "Громадянська позиція" Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

У поліції розповіли, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім в якості понятого, однак вінничанин відмовився і "некоректно висловився". Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік упав і вдарився головою об асфальт.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках цієї справи голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків 4 керівників поліції Вінницької області. Також було оголошено про підозру співробітникові вінницької поліції.

Суд виніс рішення про відшкодування киянам шкоди, заподіяної агресією РФ УПЦ КП просить суд скасувати ліквідацію патріархату
Новини України арештСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся