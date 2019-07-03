Суд заарештував поліцейського, який побив соратника Гриценко

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці

Суд заарештував вінницького поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, в результаті чого чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 23 червня, після 12-денного перебування в комі, помер член команди "Громадянська позиція" Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

У поліції розповіли, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім в якості понятого, однак вінничанин відмовився і "некоректно висловився". Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік упав і вдарився головою об асфальт.

Як повідомляло РБК-Україна, в рамках цієї справи голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків 4 керівників поліції Вінницької області. Також було оголошено про підозру співробітникові вінницької поліції.