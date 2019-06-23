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В Виннице умер соратник Гриценко, избитый правоохранителями

Новости » Общество    23.06.2019 - 20:14
В Виннице умер соратник Гриценко, избитый правоохранителями
Фото: Александр Комарніцький (facebook.com/gaistruk)

В партии Гриценко требуют немедленно уволить руководство полиции в Винницкой области

В воскресенье, 23 июня, после 12-дневного пребывания в коме, умер член команды "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, который был избит полицейскими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя областной организации партии "Гражданская позиция" Сергея Гайструка в Facebook.

В то же время лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что они требуют "жесткого и бесповоротного" наказания убийцы "в полицейских погонах".

"ГБР уже предъявило ему подозрение и посадило под домашний арест", - сообщил Гриценко.

Также он заявил, что они требуют от министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника Национальной полиции Сергея Князева немедленного увольнения руководства в Винницкой области.

В полиции рассказали, что на прошлой неделе в Виннице правоохранители остановили мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Один из полицейских пригласил прохожего присутствовать в качестве понятого, однако винничанин отказался и "некорректно высказался". После этого между мужчинами произошел конфликт, полицейский применил силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Виннице отстранили 4 руководителей местной полиции. Отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ВП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП

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