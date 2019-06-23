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В Виннице отстранили 4 руководителей местной полиции

Новости » Общество    23.06.2019 - 16:57
В Виннице отстранили 4 руководителей местной полиции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также готовятся документы об увольнении заместителя начальника полиции Винницкой области

Глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил от служебных обязанностей 4 руководителей полиции Винницкой области, а также было объявлено о подозрении сотруднику винницкой полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что на прошлой неделе в Виннице правоохранители остановили мужчину, у которого была обнаружена граната РГД-5 с запалом. Один из полицейских пригласил прохожего присутствовать в качестве понятого, однако винничанин отказался и "некорректно выразился".

"Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Потерпевший был госпитализирован", - рассказали в Нацполиции.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Было назначено служебное расследование, а головой Нацполиции предписано отстранить от выполнения служебных обязанностей'язків нарушителя и четырех руководителей.

"Отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ВП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП", - сообщили правоохранители.

Также в полиции рассказали, что по приказу председателя Нацполиции готовятся документы об увольнении заместителя начальника полиции Винницкой области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что от служебных обязанностей отстранили 10 начальников отделов полиции. По результатам проверок были назначены служебные расследования.

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