Суд арестовал подозреваемого в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права залога подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

По версии следствия, именно Лаврег совершил смертельный выстрел.

"2 месяца содержания под стражей без права на залог", - сообщила пресс-секретарь о мере пресечения подозреваемому.

Отметим, что заседание суда происходило в закрытом режиме.

Напомним, вчера задержанным за убийство сына депутата было объявлено о подозрении. Их действия квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц. За день до этого подозреваемых задержали.

РБК-Украина писало, что покушение произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.

Сообщается, что один из подозреваемых выстрелом из оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.