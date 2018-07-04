Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.77
Межбанк BID 30.75
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.77
Межбанк BID 30.75
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Суд арестовал организаторов поставок кокаина в Украину из Латинской Америки

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 13:06
Фото: изъятый кокаин (gp.gov.ua)
Фото: изъятый кокаин (gp.gov.ua)

Двух подозреваемых в поставках кокаина взяли под стражу, еще двоим избран домашний арест

Печерский районный судом города Киева двум подозреваемым в организации поставок кокаина в Украину избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - домашний арест. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Добавим, что вчера правоохранители прекратили деятельность преступной группы с международными связями, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков из стран Латинской Америки.

"В частности, задержаны четыре человека, в том числе организатор (гражданин Турции), которые перевозили наркотическое средство. Цена указанного наркотического вещества на "черном рынке" достигает нескольких миллионов гривен", - отметили в ГПУ.

Напомним, вчера, 3 июля 2018 года, правоохранители задержали двух наркокурьеров и изъяли более шести килограммов кокаина, стоимостью почти 30 миллионов гривен. Организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины.

В Бахмуте сотрудник следственного изолятора сбывал заключенным наркотики В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен
Теги публикации: наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь