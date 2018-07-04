Суд арестовал организаторов поставок кокаина в Украину из Латинской Америки

Двух подозреваемых в поставках кокаина взяли под стражу, еще двоим избран домашний арест

Печерский районный судом города Киева двум подозреваемым в организации поставок кокаина в Украину избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - домашний арест. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Добавим, что вчера правоохранители прекратили деятельность преступной группы с международными связями, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков из стран Латинской Америки.

"В частности, задержаны четыре человека, в том числе организатор (гражданин Турции), которые перевозили наркотическое средство. Цена указанного наркотического вещества на "черном рынке" достигает нескольких миллионов гривен", - отметили в ГПУ.

Напомним, вчера, 3 июля 2018 года, правоохранители задержали двух наркокурьеров и изъяли более шести килограммов кокаина, стоимостью почти 30 миллионов гривен. Организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины.