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Поліція вилучила 6 кг кокаїну на 30 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 18:37
Фото: контрабанда наркотиків (npu.gov.ua)
Фото: контрабанда наркотиків (npu.gov.ua)

Організатором контрабанди кокаїну виявився громадянин Туреччини

Правоохоронці затримали двох наркокур'єрів та вилучили більше шести кілограмів контрабандного кокаїну, вартістю майже 30 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

"Зазначається, що наркокур’єрів затримано у результаті проведення спільної спецоперації працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, прикордонної та митної служб аеропорту "Бориспіль" під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Затримано організатора наркобізнесу та його поплічників", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що організатором групи був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю та забезпечував постачання кокаїну на територію України.

"Також він залучив до співпраці свого співгромадянина, який тимчасово проживав на Київщині. Фігурант виконував функції координатора, зокрема - займався пошуком маршрутів постачання кокаїну, логістикою та забезпечував звʼязок курʼєрів із іноземними наркоторговцями", - повідомили в поліції.

 

Фото: контрабанда наркотиків (facebook.com/UA.National.Police)

Крім того, до складу угруповання також входив 28-річний житель Одеської області, котрий шукав і вербував наркокурʼєрів через популярні  соціальні мережі. За "роботу" вербувальник обіцяв винагороду в сумі від трьох до семи тисяч доларів.

У поліції повідомили, що з метою посилення конспірації контрабандної діяльності групи її керівники постійно змінювали маршрути транспортування наркотику та способи його переховування від митного контролю.

Усіх членів міжнародної наркогрупи заарештовано. Відносно них відкрито кримінальні провадження за фактом контрабанди наркотиків та їх збуту.

"Згідно із законом на зловмисників очікує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Бахмуті (Донецька область) поліцейські затримали співробітника слідчого ізолятору, який збував ув'язненим наркотики

У Донецькій області судять п'ятьох осіб, які налагодили постачання наркотиків в СІЗО У Запорізькій області виявили наркоплантацію на 4 млн гривень
Теги публікації: наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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